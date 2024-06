Primeiro fim-de-semana de Rock in Rio soma 160 mil pessoas

Como um camaleão, o recinto do Rock in Rio Lisboa transforma-se a cada dia, consoante o cartaz. Se no sábado a mancha humana vestia sobretudo preto, no domingo o colorido foi outro. Com os britânicos Ed Sheeran e Calum Scott como cabeças de cartaz, o público foi sobretudo jovem e veio em família.

É uma forma de “criar memórias”, conta à Renascença Sara, que trouxe a filha Inês. Esta mãe, que veio de Oeiras, explica que enquanto espera “por um concerto ou outro há sempre momentos para conversar” em família. E se hoje veio com a filha, no próximo fim-de-semana diz que virá com o marido.

No palco atua Calum Scott, o músico que trouxe também memórias de família para o Rock in Rio. Contou que a sua irmã via nas redes sociais uma realidade distorcida e isso levou-o a compor uma música. A questão teve eco nos milhares de jovens que se deslocaram ao festival e que aplaudiram o músico.

A saúde mental é de resto uma questão que preocupa a organização do Rock in Rio e em particular a equipa de saúde, coordenada pela Lusíadas Saúde, que este ano trouxe essa valência para dentro do recinto.

No hospital instalado no evento, o enfermeiro Rui Dias explica à Renascença que “há hoje uma mais tomada de consciência da nossa sociedade” para a saúde mental. “São problemas pelos quais passamos no dia-a-dia”, diz, explicando que no festival, além de estarem atentos e com resposta para estes problemas, atenderam também diversas ocorrências.

“São sobretudo relacionadas com as condições climatéricas, a exposição solar e o vento”, explica, indicando que além da resposta que dão localmente, tiveram de evacuar alguns casos mais graves. Só no primeiro dia foram atendidas 247 ocorrências e houve 2 evacuações.