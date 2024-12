Bispo do Porto pede alegria a todos porque “Cristo está na terra"

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, pede que neste Dia de Natal “deixemos de lado angústias e lágrimas”, lembrando o nascimento de Jesus como um momento de esperança e de regeneração do mundo.

“Hoje, ao menos hoje, entoemos cânticos de júbilo, saltemos de alegria e deixemos de lado angústias e lágrimas”, proclamou durante a homilia da missa de Natal a que presidiu, na Sé do Porto.

D. Manuel Linda lembrou que “a Igreja valoriza a história, mas não é nostálgica do passado” e, por isso, destacou “a intervenção salvadora de Deus na história da humanidade”

“Para esta Igreja, comprometida na atuação do Reino de Deus e sua ação transformante, o essencial é corresponder ao projeto divino e colocar-se como anunciadora do futuro da salvação. Por isso, nesta Missa do Dia, toda a atenção vai para o Verbo, Aquele por quem o Pai se dá a conhecer e revela o seu desígnio: fazer da humanidade uma só família sob a comum paternidade de Deus.”

Ancorando-se no trecho do Evangelho de São João escutado na celebração, o bispo do Porto fez notar que ele “não se detém nem nas curiosidades dos pormenores nem nas negatividades sociais”, optando antes por “apresentar a força mobilizadora da beleza e da salvação presente n’Aquele que é o garante do tempo novo, do homem novo e da nova humanidade”.

“Celebremos esta criança frágil e carente de quase tudo. Celebremo-l’O em todas as fragilidades sociais e mundiais que nos rodeiam. Mas celebremo-l’O com alegria, como certamente fizeram os Pastores de Belém, a primeira imagem da Igreja servidora e pobre que tem no seu centro o Jesus frágil e pobre e Maria e José, igualmente frágeis e pobres, e a quem as portas das hospedarias de Belém não se abriram. “

“Cristo está na terra: homens, levantai-vos! Toda a terra cante ao Senhor!”, proclamou D. Manuel Linda.