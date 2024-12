Patriarcado de Lisboa. Papa aceita renúncia de D. Joaquim Mendes

O Papa aceitou esta terça-feira a renúncia de D. Joaquim Mendes como bispo auxiliar de Lisboa, após este ter completado a idade limite estabelecida pelo Direito Canónico, informou a Nunciatura Apostólica em nota enviada à Agência ECCLESIA.

O responsável, de 76 anos, foi nomeado bispo por Bento XVI, em janeiro de 2008, sendo ordenado a 30 de março do mesmo ano, na igreja de Santa Maria de Belém, numa cerimónia presidida pelo então cardeal-patriarca D. José Policarpo.

O seu lema episcopal é "Eu estou no meio de vós, como aquele que serve" (Lc 22,27).

D. Joaquim Mendes foi presidente da Comissão Episcopal do Laicado e Família, acompanhando de perto a Pastoral Juvenil, tendo sido um dos dois delegados do episcopado português na 15.ª Assembleia Geral ordinária do Sínodo dos Bispos, com o tema ‘Os jovens, a fé e o discernimento vocacional’, em 2018.

Atualmente, é vogal das Comissões Episcopais da Pastoral Social e Mobilidade Humana e das Vocações e Ministérios.

Em nota enviada à Agência ECCLESIA, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) manifesta o seu “seu vivo agradecimento a D. Joaquim Augusto da Silva Mendes pelo serviço pastoral exercido como bispo auxiliar de Lisboa e pelo empenho manifestado nos organismos” do episcopado católico.

D. Joaquim Augusto da Silva Mendes nasceu a 14 de março de 1948, em Castelões de Cepeda (Paredes), território da Diocese do Porto; ingressou no noviciado dos Salesianos a 4 de outubro de 1974 e emitiu os votos perpétuos a 15 de abril de 1981.

Padre desde 24 de julho de 1983, é licenciado pela Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, especializando-se em Teologia e Espiritualidade, na Universidade Pontifícia Salesiana, de Roma.

Em Portugal, o responsável foi superior maior da Província dos Salesianos, entre outros cargos desempenhados na congregação religiosa.

Aquando do seu 75º aniversário, em 2023, o Patriarcado de Lisboa publicou uma nota de agradecimento a D. Joaquim Mendes pela “sua vida inteiramente dedicada aos outros, como pastor da Igreja, professor, educador e membro da Sociedade Salesiana, da qual foi provincial entre 1999 e 2005”.

“Na sua longa vida pastoral, a sua vocação para o ensino e formação dos mais jovens, com passagem por Mogofores, onde foi professor e coordenador pastoral, e pela direção do Colégio dos Órfãos do Porto, da Casa Salesiana da Imaculada Conceição e da Escola Salesiana de Manique”, referia a nota, que concluía com um agradecimento por “todo o seu serviço e amor à Igreja”.

O Papa nomeou hoje como bispo auxiliar de Lisboa D. Rui Gouveia, de 49 anos, até agora membro do clero da Diocese de Setúbal, informou a Nunciatura Apostólica em nota enviada à Agência ECCLESIA.

O novo bispo era pároco da Anunciada e assistente diocesano da Pastoral Familiar, em Setúbal, e vai ser ordenado bispo a 16 de fevereiro de 2025, na igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa.

O responsável passa a integrar a equipa episcopal de Lisboa, com o patriarca D. Rui Valério e os seus auxiliares D. Nuno Isidro e D. Alexandre Palma.