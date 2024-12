Patriarca de Lisboa vê nomeação de D. Rui Gouveia como sinal de esperança

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério diz, numa saudação ao novo bispo auxiliar, que a nomeação de D. Rui Gouveia é um "sinal de esperança" para o Patriarcado.

D. Rui Valério lembra que “o Papa Francisco tem insistido sobre os sinais da esperança” e garante não haver dúvidas de que “o novo Pastor, o novo Bispo Auxiliar para Lisboa, é um desses maravilhosos sinais porque vem para servir, vem para conduzir - juntamente com o Patriarca e os outros Bispos Auxiliares e o demais presbitério e todo o povo de Deus - a Igreja de Lisboa a patamares e a horizontes de vida, de santidade, de esperança e de amor”.

D. Rui Valério dá as boas-vindas ao seu novo bispo auxiliar e comunica-lhe também "o grande júbilo" que vai no coração da diocese de Lisboa.

"A D. Rui Gouveia, uma palavra em nome de todo o Patriarcado, para lhe dar as boas-vindas e para lhe comunicar o quanto é grande o júbilo que vai no nosso coração."

Na sua saudação, o Patriarca lembra também a importância do caminho sinodal que a Igreja está a viver, até porque “ressoa ainda nos nossos corações o grande clamor da sinodalidade, do caminhar juntos”.

“D. Rui Gouveia vem para estar connosco, a trilhar caminhos de santidade e de serviço aos irmãos.”

D. Rui Valério agradece também a Deus por ter dado um novo bispo auxiliar a Lisboa, “no momento tão singular da vida e da história da Igreja”.

Saudação do novo bispo auxiliar de Lisboa, D. Rui Gouveia

Por sua vez, o novo bispo auxiliar de Lisboa, D. Rui Gouveia saúda “todo o Patriarcado de Lisboa”, e estende a sua saudação “a todos os bispos de Portugal” e de forma especial ao seu bispo, D. Américo, e ao Núncio Apostólico”.

D. Rui Gouveia agradece a confiança do Papa Francisco que acaba de o nomear e admite que o invadem nesta hora “muitos e dispares” sentimentos.

“Porém, querendo-me manter sob a luz da fé, quero dizer, em primeiro lugar, que nomear como Bispo Auxiliar um presbítero oriundo da Diocese de Setúbal - Diocese que é filha de Lisboa e que vive o ano jubilar dos seus cinquenta anos de fundação - é certamente um gesto de grandeza maternal ímpar. Gesto que suscita em mim, e acredito que em toda a Diocese de Setúbal por aquilo que representa, sentimentos de gratidão e vínculos de paz e comunhão. Graças a Deus Pai pelos benefícios com que nos cumulou e cumula através de vós, neste meio século de história”, refere.

“É neste espírito de ação de graças que me apresento diante de vós, queridos irmãos de Lisboa, e apresento-me como discípulo e servo de Jesus. Discípulo porque creio que Jesus leva-me até Lisboa para reconhecer e conhecer o seu Rosto e continuar como filho de Deus esta peregrinação até ao Céu. Servo para trabalhar com a simplicidade e sinceridade do Evangelho nesta extraordinária porção do povo de Deus. Nestes tempos tão particulares – permitam-me dizer assim – nesta nossa Igreja de Lisboa, onde agora me integro, peçamos juntos ao Espírito Santo o dom de viver e anunciar a esperança”, prossegue.

“Na esperança, parto em missão até vós. Contem comigo. Nesse sentido, com pequenez e com reforçada gratidão pela confiança, peço a bênção ao Senhor Patriarca e peço a oração de todos. Recebam a bênção do Senhor e a minha alegria em caminhar convosco”, conclui.