Papa apela a cessar-fogo global até ao Natal

O Papa renovou este domingo o seu apelo a um cessar-fogo global até ao Natal, altura em que se inicia o próximo Jubileu na Igreja Católica, e à comutação da pena de morte para condenados nos EUA.

“Faço um apelo aos governantes e à comunidade internacional para que cheguem à festa de Natal com um cessar-fogo em todas as frentes de guerra”, disse, desde a janela do apartamento pontifício, após a recitação da oração do ângelus.

Francisco convidou os peregrinos presentes na Praça de São Pedro a rezar “pela paz na martirizada Ucrânia, no Médio Oriente, na Palestina, em Israel, Líbano, agora na Síria, em Mianmar, no Sudão do Sul, e onde quer que se sofra com a guerra, por causa da violência”.

A coligação de grupos rebeldes controla, desde este domingo, a capital da Síria, Damasco. Bashar Al-Assad abandonou o país - segundo a Rússia, depois de negociações com "outros participantes no conflito armado". A guerra civil na Síria começou em 2011.

Francisco recordou ainda, na sua intervenção, os prisioneiros que estão no “corredor da morte”, nos Estados Unidos.

“Hoje vêm-me ao coração pedir-vos que rezem pelos detidos que nos Estados Unidos estão no corredor da morte Rezemos para que a sua sentença seja comutada, alterada. Pensemos nestes nossos irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor a graça de os salvar da morte”, declarou.

As Nações Unidas alertaram em outubro para o aumento do número de execuções nos EUA; a pena de morte foi abolida em 23 estados norte-americanos e outros seis têm moratórias em vigor.

Este domingo, Solenidade da Imaculada Conceição, o Papa cumpre a tradicional deslocação à Praça de Espanha, em Roma, para deixar flores e rezar diante do monumento dedicado a Nossa Senhora.