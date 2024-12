D. Rui Valério. O mundo exausto da guerra precisa de quem o conduza

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, presidiu, este domingo, na Igreja de São Vicente de Fora, à ordenação de 14 novos diáconos.

Na homília da eucaristia, D. Rui Valério abordou o novo ano litúrgico, que hoje se inicia, definindo-o como um ano de justiça e de direito.

Segundo o patriarca de Lisboa, este é muito mais que um tempo de esperança, marca a chegada ao porto.

“O novo ano litúrgico que inicia hoje, inaugura-se na senda da esperança (…) com uma projetação que nos remete não para um novo tempo ou um novo espaço, mas, sim, para uma nova qualidade da existência”, declarou.

“Não é um onde, nem um quando, mas a vida, o ser humano, a comunidade a desfrutar da sua plena realização. Compor-se-á da realização da promessa da fecundidade do criado, do exercício da justiça, do imperar do direito. Sim, irmãos, a esperança inaugurada por Jesus, já não é apenas uma espera, ainda que empenhada, mas uma pertença, um porto que nos acolhe, nos inspira, nos enriquece.”, acrescentou.

E para D. Rui Valério, o mundo está cansado e, por isso, precisa de quem o conduza.

“O mundo anda cansado de superficialidade, está exausto da guerra; a libertação é como a água que escorre pelos campos do mundo, necessita apenas de ser conduzida aos corações e aos lugares onde vigora ainda a opressão”, disse.

Aos 14 novos diáconos, o patriarca lembrou ainda que é preciso muito mais do que palavras, assinalando que o mundo precisa de gestos.

“Uma interpelação à urgência permanente da evangelização. Produzimos palavras, quando deveríamos estar a produzir dinâmicas de santidade, caminhos que levam Cristo aos homens, trazem os homens a Cristo para mergulharem na salvação”, apontou.