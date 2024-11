Patriarca de Lisboa participa na celebração do 25 de Novembro

“Estive no 25 de Abril enquanto patriarca de Lisboa. Nessa mesma qualidade, fui convidado a fazer aquilo que os meus predecessores sempre fizeram: participar e partilhar aquilo que é o caminho da humanidade, o caminho da nossa sociedade e, portanto, os portugueses [nesta segunda-feira], tal como no 25 de Abril, estiveram focados na celebração da democracia, na celebração da liberdade e nesse capítulo aí estaremos sempre”, sublinha o patriarca de Lisboa.

A sessão comemorativa do 25 de Novembro realiza-se esta segunda-feira, pela primeira vez, na Assembleia da República.

O Partido Comunista não vai marcar presença, tal como a Associação 25 de Abril, e o Bloco de Esquerda estará representado apenas por um deputado.

A sessão solene, que começa pelas 11h00, vai contar com a presença do primeiro-ministro, Luís Montenegro; e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; e dos antigos Presidentes Cavaco Silva e Ramalho Eanes, que desempenhou um papel determinante no 25 de Novembro de 1975.

A cerimónia será transmitida no site e no YouTube da Renascença.