Papa vai canonizar Carlo Acutis, "padroeiro da internet", no Jubileu dos Adolescentes

O Papa anunciou esta quarta-feira que vai canonizar o beato Carlo Acutis na celebração do Jubileu dos Adolescentes, que decorre de 25 a 27 de abril, no próximo Ano Santo de 2025.

“Quero anunciar que no próximo ano, na Jornada das Crianças e dos Adolescentes, vou canonizar o beato Carlo Acutis. E na Jornada da Juventude, no próximo ano, canonizarei o beato Pier Giorgio Frasati”, disse, no final da audiência geral, que decorreu na Praça de São Pedro.

Carlo Acutis nasceu em Londres, onde os seus pais estavam a trabalhar, e faleceu na cidade de Monza, em Itália, aos 15 anos, vítima de leucemia, tendo sido apresentado desde logo como modelo de santidade e um “génio” da informática”.

A sua beatificação foi celebrada em outubro de 2020, em Assis, sendo considerado pelo Papa como um modelo de “santidade da porta ao lado”.