Agrava-se o quadro de violência e perseguição a cristãos

Tem início esta segunda-feira mais uma "Red Week" - “Semana Vermelha” -, uma iniciativa internacional e anual, promovida pela Fundação AIS para sensibilizar a opinião pública para a perseguição aos cristãos no mundo.

À Renascença, Catarina Martins Bettencourt, responsável pela AIS em Portugal, explica que, ao longo da semana, várias igrejas e monumentos icónicos vão ser iluminados de vermelho.

“Neste momento, são 20 países que vão iluminar diversos monumentos de vermelho, com este objetivo claro de chamar a atenção da opinião pública para este drama da perseguição religiosa aos cristãos, e também para esta ausência de liberdade religiosa em tantos países no mundo”, diz.

A iniciativa visa combater a indiferença perante uma realidade que existe e atinge tantas pessoas no mundo.

“É uma semana em que queremos, de facto, combater a indiferença, chamar a atenção, e queremos que cada um que passe junto de uma igreja, um monumento, um edifício público, se questione por que razão é que está iluminado hoje de vermelho, e ficar a saber que é por causa destes mártires da fé que ainda existem hoje, em 2024”, observa.

Para Catarina Martins Bettencourt, é necessário “lembrar que existem estas pessoas e que é preciso fazermos pressão sobre os governos, as diversas instituições, e que é preciso acabar com este drama que é esta ausência de liberdade religiosa em tantos países do mundo”.

Em Portugal, vários monumentos vão estar iluminados de vermelho, a começar pelo já emblemático Cristo Rei, em Almada.

“Em Almada, mais concretamente o Santuário de Cristo Rei, que tem sido ao longo dos anos um parceiro que chama a atenção aqui em Portugal. Em Lisboa, na Praça do Comércio, a estátua de D. José I também vai estar iluminada de vermelho. E depois temos a Catedral de Santarém, temos um Santuário do Imaculado Coração de Maria em Cerejais, o Santuário de São Bento da Porta Aberta, em Braga, e várias igrejas em Braga que se associam. Aqui em Lisboa (diocese) vamos ter a Paróquia da Ramada e a Paróquia de São Nicolau que também vai estar associada. Em Aveiro várias paróquias também vão estar iluminadas de vermelho, nomeadamente a Gafanha da Encarnação, Gafanha do Carmo e Gafanha da Costa Nova. No Porto por agora temos a Paróquia das Antas, a Paróquia da Conceição e vamos ter mais a Sul a Igreja de Santa Clara, que também vai estar iluminada. São muitas as igrejas que vão estar iluminadas e que vão dinamizar momentos de oração pelos cristãos perseguidos no mundo”, indica a responsável pela AIS em Portugal.

Na quarta-feira, a AIS apresenta, em Lisboa, o relatório bianual sobre a violência contra os cristãos no mundo. Catarina Martins Bettencourt avança, para já, que a situação se agravou desde 2022, sendo que a grande ameaça são os grupos jihadistas.

“De facto a situação é pior e verificamos cada vez mais o impacto que têm estes grupos jihadistas que estão a atuar em muitos países praticamente impunes, sem qualquer ação por parte dos governos, ou das forças de defesa em África e também na região do Médio Oriente. Portanto há aqui várias situações em que percebemos que a situação se agravou”, assinala.

Os ataques dos jihadistas têm alastrado em África, como se tem visto em Moçambique. Outro país duramente afetado é o Burkina Faso, por isso, um sacerdote deste país estará em Portugal dar o seu testemunho durante esta semana.

“Durante esta semana teremos connosco um padre do Burkina Faso, o padre Jacques Sawadogo. Burkina Faso infelizmente é um dos países onde os cristãos mais têm sofrido e neste período em análise (no relatório) é muito clara essa degradação, esta alteração para pior da situação da comunidade cristã, e por isso convidámos um padre do Burkina Faso para nos dar um testemunho, de viva-voz, de como é hoje a vida da comunidade cristã neste país de África”, adianta Catarina Martins Bettencourt.

Os dados do relatório vão ser divulgados publicamente na quarta-feira, no MUDE - Museu do Design, em Lisboa. Mas há outras apresentações previstas para Santarém, Aveiro e Évora, com a presença do sacerdote do Burkina Faso, país para o qual reverte a campanha de Natal deste ano da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre.