Patriarca de Lisboa faz apelo: "A violência nunca é resposta"

A morte de Odair Moniz provocou uma onda de revolta e de tumultos que começaram no Bairro do Zambujal e se alastraram a vários concelhos da Grande Lisboa.

Desde segunda-feira, 21 de outubro, a PSP já registou 123 ocorrências, 21 detenções e 19 suspeitos de desacatos foram identificados.



Cinco cidadãos e dois polícias ficaram feridos durante os tumultos dos últimos dias, indica a PSP em comunicado divulgado esta sexta-feira à tarde.

Um total de 16 veículos ligeiros e dois motociclos foram incendiados, cinco viaturas da polícia foram danificadas e uma esquadra atacada com engenhos pirotécnicos.

O funeral de Odair Moniz realiza-se no domingo, 27 de outubro. O corpo vai estar em câmara ardente no sábado, na Igreja da Buraca. O funeral tem lugar no domingo. A celebração está marcada para as 14h00 e saída do cortejo fúnebre acontece pelas 14h30.