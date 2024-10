Rejoice! é "ir à fonte beber água” para matar “a sede do encontro”

“Os jovens portugueses estavam com muita sede de encontro depois da Jornada Mundial da Juventude”, afirma Rodrigo Figueiredo. Membro do Serviço de Juventude do Patriarcado de Lisboa, e voluntário no Rejoice!, disse à Renascença que o que mais o marcou foi o “reencontro dos jovens”, mas também o “encontro tu a tu, com Cristo”.

“Mesmo nesta Igreja imensa há o encontro do outro com Cristo, um encontro individual de cada jovem com Cristo”, afirmou.

Do Rejoice! destaca a Feira das Vocações, na Cidade da Alegria, onde se viveu a “diversidade da Igreja”. “Quem passou por lá sentiu esta alegria de encontrar estes movimentos e congregações diferentes”.

O português integra o Conselho Consultivo Internacional dos Jovens, composto por 20 elementos dos cinco continentes, um grupo criado pelo Dicastério para os Leigos, Família e Vida, da Santa Sé, que tutela a pastoral juvenil. É com base nessa experiência que garante que os jovens já estão a ser mais ouvidos e a ter mais protagonismo na Igreja. “Sentimos que eles contam conosco, sentimo-nos ativos, pedem-nos opinião, e perguntam-nos o que estamos a sentir”.

O jovem, que em 2021 participou na sessão inaugura do Sínodo sobre a Sinodalidade, entende que a Igreja contar "com todos”, é também um “eco do Sínodo" cuja sessão conclusiva decorre nesta altura, no Vaticano.

Momentos antes do início da Eucaristia de encerramento, à Renascença também a jovem Joana de 23 anos trouxe para o encontro “vontade de conhecer outras opiniões, novas pessoas”. A catequista sente necessidade de encontrar novas ferramentas e trazer novos temas para os catequizandos.

Se para Rodrigo os jovens estavam com sede do encontro, para Joana o Rejoice “é como ir à fonte beber um bocado de água, refletir e pensar.”