Nova biografia do Papa Francisco sai em janeiro em Portugal

Vem aí uma nova biografia do Papa e será editada em janeiro, em Portugal.

“O livro da minha vida é o relato de um caminho de esperança que não posso imaginar separado do da minha família, da minha gente, de todo o povo de Deus”, escreve Francisco no prefácio do livro “Esperança”.

O lançamento mundial do livro que se apresenta como uma biografia do Papa foi anunciado esta quarta-feira na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha. Sairá “nas principais línguas e em mais de 80 países”, indica a Penguin Random House citando a editora Mondadori “detentora dos direitos mundiais” da obra.

“Em cada página, em cada passo”, escreve Francisco na introdução este é “o livro de quem caminhou” junto de si e de quem o “precedeu” e de quem o “seguirá”. Trata-se de um livro que resulta de uma escrita conjunta com Carlo Musso, antigo diretor editorial de não-ficção da Piemme e da Sperling & Kupfer.

“De acordo com os desejos do Papa Francisco, este documento excecional foi originalmente concebido para ser publicado após a sua morte, mas o novo Jubileu da Esperança anunciado para 2025, e as necessidades dos nossos tempos, levaram-no a disponibilizar agora este precioso legado”, lê-se no comunicado da Penguin Random House, o grupo editorial que irá editar o livro com a chancela Nascente.

Já não é a primeira vez que surge uma biografia de Francisco. Antes, a Harper Collins tinha publicado o livro “Vida – A Minha História Através da História”, escrito em conversa com Fabio Marchese Ragona.

Este “Esperança” que sairá no próximo ano começou a ser preparado em 2019, conta Musso. “Foi uma aventura longa e intensa que ocupou os últimos seis anos” indica o fundador da editora independente Libreria Pienogiorno.

“Uma autobiografia não é a nossa literatura privada, é mais o nosso saco de viagem. E a memória não é apenas o que recordamos, mas o que nos circunda”, sublinha o Papa na introdução.

Francisco indica que o livro “não fala unicamente do que foi, mas do que será”. Nas palavras do Papa “tudo nasce para florir numa eterna primavera. No fim, diremos apenas: não recordo nada em que Tu não estejas”.

Segundo a editora, esta biografia sobre Francisco inclui “revelações e histórias inéditas, comoventes e muito humanas, pungentes e dramáticas, mas também capazes de um verdadeiro humor”.

“As memórias de Francisco começam nos primeiros anos do século XX com a história das suas raízes italianas e a aventura da emigração dos seus antepassados para a América Latina, passando pela sua infância, adolescência, escolha vocacional, vida adulta, percorrendo todo o seu papado até aos nossos dias”, refere o comunicado.