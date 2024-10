“Que ninguém fique à margem nem se perca”, pediu o cardeal de Manaus em Fátima

O cardeal D. Leonardo Steiner, arcebispo de Manaus, presidiu esta noite à recitação do terço, num recinto com cerca de 180 mil peregrinos que não desanimaram, apesar da chuva que se abateu no recinto. “Aqui nos apresentamos com nossas fragilidades do corpo e do espírito. Aqui estamos com os famintos, cegos, mudos, coxos, os de espírito mudo, como no tempo de Jesus”, disse depois, na homilia da Celebração da Palavra.

O cardeal Steiner, que veio pela primeira vez a Fátima, colocou aos pés de Maria, as suas intenções: “Vim a esta peregrinação e vieram no meu coração as comunidades da Amazónia, os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas. Vieram os que sofrem com a falta de chuva, com a seca dos igarapés e a falta de navegabilidade dos rios amazónicos; os que sofrem com o desmatamento e os garimpos. Coloco aos pés da Virgem a nossa Casa Comum, sempre mais destruída”. E acrescentou: “Aqui estamos com os andantes e desandantes das ruas e caminhos, os das esquinas da vida, para manifestar nosso desejo de participar do banquete da vida e da esperança. Aqui estamos agradecidos e suplicantes (…) necessitados, fragilizados, mas não despidos, pois estamos sob o manto da Mãe de Jesus e nossa. Nela esperançados e, por isso, confortados e agradecidos”.

O arcebispo de Manaus, D. Leonardo Steiner, e o bispo de Fátima, D. José Orneias, deslocaram-se expressamente de Roma, neste sábado, para participar nas celebrações de Fátima e regressam já neste domingo, para continuarem os trabalhos do Sínodo sobre a Sinodalidade. O arcebispo de Manaus desejou que esta assembleia sinodal ajude a formar “uma comunidade de fé que caminha com Jesus sob a proteção da Virgem” e possa acolher a todos, “para que ninguém fique à margem, nem ninguém se perca”.

As meditações do terço desta noite foram preparadas pelas religiosas do Carmelo de Santa Teresa em Coimbra, comunidade a que pertencia a Irmã Lúcia.