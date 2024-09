As preocupações climáticas de Francisco na viagem mais longa do Pontificado

As alterações climáticas estão no topo da agenda do Papa Francisco na sua mais longa viagem ao estrangeiro que arrancou esta segunda-feira, visitando a Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor Leste e Singapura, durante 12 dias.

O Papa Francisco alertou que o aumento do nível do mar significará que muitas populações provavelmente terão de mudar de casa dentro de alguns anos. Isto já está a acontecer na Indonésia, com as suas regiões costeiras densamente povoadas e baixas, em risco de inundações. Ao ponto da capital nacional estar a ser transferida de Jacarta, onde o Sumo Pontífice se encontra, para uma cidade nova e menos vulnerável no Bornéu.

A Agência Nacional de Investigação e Inovação da Indonésia alertou, em 2021, que 115 ilhas do extenso arquipélago do país poderiam ficar completamente submersas até ao final do século.

Singapura previu que as suas águas costeiras podem subir mais de um metro até ao final do século, aumentando a pressão sobre as suas defesas contra inundações e ameaçando as suas terras baixas.