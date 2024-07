Papa encontra metropolita ortodoxo russo

Sem adiantar mais detalhes, o Vaticano revelou esta sexta-feira que “na tarde de ontem, o Santo Padre recebeu em audiência Sua Eminência Antonij, metropolita de Volokolamsk, presidente do Departamento para as Relações Eclesiásticas Externas do Patriarcado de Moscovo.”

Foi a quarta vez que Francisco se encontrou com este homem-chave do patriarcado ortodoxo de Moscovo.

O primeiro encontro foi em 5 de agosto de 2022, poucos meses depois de Antonij, suceder ao metropolita Hilarion (atual patriarca de Moscovo) no Departamento para as Relações Externas daquele Patriarcado.

A 15 de setembro de 2022, realizou-se um novo encontro em Nur-Sultan, capital do Cazaquistão, durante a visita do Papa aquele país, onde ambos participaram no Congresso dos líderes das religiões tradicionais.

O terceiro encontro decorreu a 3 de maio de 2023, quando o metropolita Antonij se deslocou a Roma para um conjunto de reuniões em alguns dicastérios da Cúria Romana. Naquela ocasião, o líder ortodoxo, participou Audiência Geral na Praça São Pedro e saudou Francisco, com quem falou durante alguns momentos.