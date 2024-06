“Espiritualidade no Feminino”: uma exposição de arte sacra para ver em Bragança

“Espiritualidade no Feminino” é o tema da exposição de arte sacra patente ao público na igreja da antiga Sé, em Bragança, até ao dia 14 de setembro.

A mostra organizada pela Paróquia de S. João Baptista e pelo Centro Social Paroquial dos Santos Mártires dá a conhecer algumas santas, “mulheres com grande espiritualidade, que nos ensinam a vivência da fé no feminino, neste encontro com Senhor”, conta o padre José Bento Soares.

As imagens pertencem à Paróquia de São João Batista nas suas diversas comunidades e, por isso, é possível ver imagens da igreja de São João Batista, dos Santos Mártires, de Nossa Senhora do Loreto, da capela Rainha Santa Isabel, da catedral, mas, também, do seminário e da Fundação Casa de Trabalho.