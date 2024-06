Papa envia mais uma ambulância e medicamentos para a Ucrânia

O Papa enviou para a Ucrânia uma ambulância equipada como centro móvel de reanimação e uma grande quantidade de medicamentos. É a terceira ambulância que os ucranianos recebem e será, como sempre, o cardeal Konrad Krajewski a acompanhar esta ajuda concreta.

Pela oitava vez, o esmoler do Papa, percorrerá três mil quilómetros, deste vez, com destino ao Hospital Central da região de Ternopil, no distrito de Zboriv, ao norte do Mar Negro.

Uma nota do Dicastério do Vaticano para o Serviço da Caridade, refere que, devido à continuação da guerra, chegam todos os dias à região de Ternopil numerosos comboios com civis e soldados forçados a fugir da zona fronteiriça com a Rússia, onde as hostilidades são mais sangrentas.

“Esta ambulância também será uma ferramenta válida de apoio aos socorristas de feridos”, lê-se na referida nota.

Em nome do Papa Francisco, o cardeal Krajewski deverá ainda inaugurar o Centro de Reabilitação “São João Paulo II”, construído na diocese católica de Kamyanets-Podilskyy, destinado à reabilitação integral, física e psicológica dos que sofreram traumas de guerra.

O Centro, como outros semelhantes, desejados pelo Papa Francisco, está “aberto a todos, sem qualquer distinção de fé, nacionalidade e sem qualquer exclusão”.

O Vaticano esclarece ainda que “o tratamento é oferecido não apenas a todos os que sofreram ferimentos em batalha, mas também aos seus entes queridos, esposas e filhos, para apoiar as famílias ucranianas neste momento dramático”.