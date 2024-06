“O valor unificador do riso”. Papa convoca humoristas para tornar o mundo mais solidário

O Papa recebe, na sexta-feira de manhã, pela primeira vez em audiência, um significativo de humoristas. Entre os 105 convidados, provenientes de todo o mundo, encontram-se três portugueses: Joana Marques, que integra o programa da Renascença “Três da Manhã”, Maria Rueff e Ricardo Araújo Pereira.

Há ainda a destacar dois humoristas brasileiros (Fábio Porchat e Cristiane Werson) e os norte-americanos Stephen Colbert, Jimmy Fallon, Conan O’Brien, Chris Rock e Whoopi Goldberg, entre outros.

O objetivo deste encontro com os humoristas e comediantes do mundo é “celebrar a beleza da diversidade humana e promover uma mensagem de paz, de amor e solidariedade, num contexto de diálogo intercultural e partilha de alegria e esperança”.

Uma nota da Santa Sé revela que Francisco reconhece o notável impacto que a arte da comédia tem no mundo da cultura contemporânea. “Através do talento humorístico e do valor unificador do riso, oferecem-se reflexões únicas sobre a condição humana e a situação histórica. Além disso, a arte da comédia pode contribuir para um mundo mais empático e solidário”, lê-se.

O Papa tem a convicção de que os humoristas - atores, artistas, escritores, caricaturistas, etc. - “têm a capacidade de sonhar novas versões do mundo” e que frequentemente o fazem com ironia, “o que é uma virtude maravilhosa”.

No encontro que teve com outro tipo de artistas, em junho do ano passado, Francisco recordou que a própria Sagrada Escritura “é rica em momentos de ironia, onde se goza com a presunção de autossuficiência, de prevaricação, de injustiça, de desumanidade sempre que se revestem de poder e até, às vezes, de sacralidade”.

Francisco revelou, há anos numa entrevista, que pede a Deus todos os dias que lhe dê sentido de humor, “porque te alivia e te faz ver o lado provisório da vida”.

Além do Papa, os anfitriões do encontro desta sexta-feira serão o cardeal D. José Tolentino de Mendonça, prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação e Paolo Rifini, do Dicastério para a Comunicação.

A audiência terá lugar no Palácio Apostólico e realiza-se bem cedo, pelas 8h30 locais (7h30 em Lisboa), porque, logo de seguida, o Papa viajará de helicóptero para Puglia, no Sul de Itália, onde participará na Cimeira do G7, com um discurso e vários encontros bilaterais com alguns líderes mundiais.