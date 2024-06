Paróquia de São Tiago de Priscos transforma-se em “Aldeia das Religiões”

A Paróquia de São Tiago de Priscos, na Arquidiocese de Braga, vai promover, de 20 a 22 de junho, a 2º edição da “Aldeia das Religiões”, com a presença de mais de 40 confissões religiosas.

De acordo com a informação disponibilizada, o projeto da “Aldeia das Religiões” pretende “promover o encontro e a interação ecuménica e inter-religiosa, à semelhança do que aconteceu no ano de 2012”, altura em que se realizou a primeira edição da iniciativa, enquadrada no programa oficial da Capital Europeia da Juventude.

Em comunicado, é assinalado que “Portugal tem cada vez mais pessoas com diferentes religiões e, consequentemente, com tradições e hábitos diversificados”, apontando como “fundamental conhecer e respeitar essas diferenças”.

“Conhecer as diferentes vivências religiosas e espirituais, próximas ou distantes, é, antes de mais, um elemento fundamental para uma interação saudável e plural”, diz a organização que quer com esta iniciativa criar “um espaço de diálogo que possa fomentar a cortesia espiritual e abertura de coração ao universo do outro”.

“Desta forma, estamos a contribuir para que haja uma trajetória alternativa aos discursos de ódio. Queremos ajudar a construir uma sociedade mais inclusiva e pacífica”, lê-se.

A Aldeia das Religiões vai contar com várias “tendas” para dar a conhecer os princípios fundamentais da fé e da história de cada religião.

“Cada confissão religiosa presente no evento terá um espaço e lá poderá colocar o que melhor representa a sua religião. Quer os visitantes, quer os habitantes da ‘Aldeia das Religiões’ poderão visitar e conviver nas tendas uns dos outros”, acrescenta a nota.

Segundo a organização, a entrada é livre e haverá dois espaços de convívio: “Tenda do Encontro” e a “Mesa comum”.

A “Tenda do Encontro” é um espaço de paragem e passagem onde, no decorrer deste evento, haverá lugar para o diálogo, partilha e convívio.

“Não há debates, mas sim a oportunidade de cada um falar da sua história, das suas tradições, das suas doutrinas. Será um espaço para conferências, concertos, dança, meditação, dramatizações, apresentação de livros e tertúlias. No programa estão agendados 23 momentos dinamizados pelas diferentes confissões religiosas presentes no encontro”, explica-se.

A “Mesa comum” é outro espaço de encontro, no qual a mesma comida é servida para vários líderes religiosos, com ementas feitas de acordo com as tradições gastronómicas de cada um: ao pormenor, há jardineira de frango, rissóis de tofu com legumes, pataniscas com massa de feijão, hambúrguer de soja com salada, bacalhau à Brás, salchichas de soja com legumes e bolinhos de bacalhau com arroz primaveril, entre outros pratos.