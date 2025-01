Carneiro critica Pedro Nuno sobre imigração. “Declaração só pode assentar em pressupostos errados”

O dirigente do PS e ex-ministro da Administração Interna José Luís Carneiro considera que as declarações do líder socialista, Pedro Nuno Santos, ao Expresso sobre imigração “só podem assentar em pressupostos errados” e resultam de uma “informação que conduz a conclusões erradas”.

Pedro Nuno Santos, em entrevista divulgada esta sexta-feira pelo Expresso, diz que “o PS não fez tudo bem no que respeita à imigração”, criticando a política de manifestação de interesse do Governo de António Costa. “Esse instrumento tinha também efeitos negativos, porque, na realidade, não podemos ignorar que tinha um efeito de chamada”, diz o líder socialista.

Em declarações à Renascença, José Luís carneiro defende as opções dos sucessivos governos de António Costa no que toca ao tema da imigração e, em concreto, a manifestação de interesse, agora criticada pelo líder do PS. “O efeito de chamada de imigrantes, como mostram todos estudos realizados sobre esta matéria, está no crescimento da economia”, defende o dirigente socialista.

“Tanto mais que os argumentos devidamente fundamentados em defesa da manifestação de interesse foram apresentados pelo líder do PS”, diz ainda o dirigente do PS, referindo-se à intervenção de Pedro Nuno Santos no dia 15 deste mês no debate quinzenal com o primeiro-ministro.

Nestas declarações à Renascença, Carneiro considera ainda que a declaração de Pedro Nuno “assenta em fundamentos e pressupostos que conduzem a ilações erradas e a prova está nos argumentos que foram consecutivamente apresentados no grupo parlamentar e pelo próprio secretário-geral”.

José Luís Carneiro alerta ainda, na sequência do que diz o líder do PS, que “todas as medidas de repressão da imigração fazem crescer as redes criminais ligadas à imigração”.