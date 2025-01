Rui Rio ao lado dos liberais contra a criação de mais 302 freguesias

A publicação de Rui Rio é feita no dia em que o Gabinete de Estudos da Iniciativa Liberal revela um estudo sobre os custos da desagregação de 135 freguesias, que chegam aos 30 milhões de euros anuais.

O antigo líder do PSD conclui que “é por estas e por outras que os partidos vão perdendo sustentadamente a sua credibilidade” .

O antigo líder do PSD está ao lado da Iniciativa Liberal contra a desagregação de freguesias . Numa publicação na rede social X, Rui Rio diz estar de acordo com a Iniciativa Liberal, acrescentando que “ a criação de mais 303 freguesias é um exagero que não faz sentido e que só é explicável à luz da habitual partidarite que choca de frente com o interesse nacional” escreve Rui Rio.

Segundo o documento a que a Renascença teve acesso, os liberais fizeram as contas aos custos operacionais, com salários dos novos órgãos eleitos que ascende a 9,45 milhões de euros anuais. Aos salários é preciso somar a despesa corrente com equipamentos informáticos, mobiliário, manutenção edifícios e equipamentos, que segundo os liberais, vai custar 1,68 milhões de euros.

Os liberais concluem que 11,13 milhões de euros estão reservados “para pagar a máquina do estado. Ou seja, entre 30% a 50% do valor será consumido ainda antes de qualquer cidadão sentir a mínima mudança” pode ler-se no documento q que a Renascença teve acesso.

Segundo os liberais, os custos estimados de 30 milhões de euros não vão mudar em nada a vida das pessoas porque uma grande fatia é para pagar cargos dos novos órgãos eleitos e cargos administrativos.

A Iniciativa Liberal apresenta os custos desta desagregação, e no documento mostra o que podia ser feito com este dinheiro, como a contratação de 500 médicos de família ou a modernização de mais de 500 escolas.

“Em alternativa, os mesmos 30 milhões de euros, poderiam ser contratados mais de 500 médicos de família ou financiadas mais de 100 unidades móveis de saúde, levando cuidados médicos a zonas rurais. No setor da educação, esse valor seria suficiente para modernizar mais de 500 escolas por ano ou capacitar milhares de jovens em áreas técnicas e profissionais. Na habitação, poderiam ser renovadas mil habitações sociais para famílias carenciadas” refere o documento do Gabinete de estudos da Iniciativa Liberal.

O Parlamento aprovou esta sexta-feira, dia 17 de janeiro a desagregação de 135 uniões de freguesias que vão dar lugar a 302 novas freguesias. A Iniciativa Liberal foi o único partido que votou contra, o Chega absteve-se, todos os outros votaram a favor.