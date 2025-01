Ex-secretário de Estado Alberto Souto de Miranda é candidato do PS a Aveiro

O ex-secretário de Estado Adjunto e das Comunicações Alberto Souto de Miranda é o candidato do PS à Câmara Municipal de Aveiro, revelou este sábado a Comissão Política Concelhia.

O nome de Alberto Souto de Miranda foi escolhido hoje por voto secreto em reunião ordinária da Comissão Política Concelhia de Aveiro do PS.

O socialista, que liderou a Câmara Municipal de Aveiro entre 1998 e 2005, era o único nome inscrito no boletim de voto, informou o partido em comunicado.

Congratulando-se com esta escolha, a concelhia do PS assumiu que o objetivo é vencer as eleições autárquicas "de olhos postos no futuro e de mãos dadas com os aveirenses".

"Queremos um município liderado por quem está disponível para servir a sua terra e as suas gentes", refere o comunicado.

A concelhia do PS/Aveiro assumiu querer um município "inclusivo, ambientalmente responsável, culturalmente pujante, economicamente dinâmico".

E ainda um município que integre os imigrantes, que tenha habitação acessível, que aborde a mobilidade de forma integrada e intermunicipal, que ordene o turismo e que aproxime os cidadãos aos órgãos que decidem o seu presente e o seu futuro.

Alberto Souto de Miranda nasceu em 1958, em Aveiro, e é licenciado em Direito, pós-graduado em Direito Europeu e em Ciências Jurídicas e mestre em Ciências Jurídicas.

O socialista foi vice-presidente da Autoridade Nacional das Comunicações (ANACOM) entre 2006 e 2012 e entre 2012 e 2017 responsável pela proteção de dados do Banco Europeu de Investimento.

O antigo secretário de Estado Adjunto e das Comunicações no Governo de António Costa assumiu diferentes cargos na Caixa Geral de Depósitos (CGD), nomeadamente vogal não executivo do conselho de administração, presidente da Comissão de Governo e membro da Comissão de Auditoria e Controlo Interno e da Comissão de Nomeações, Avaliações e Remunerações.

Atualmente, a Câmara Municipal de Aveiro é liderada pelo social-democrata Ribau Esteves que completará o seu terceiro mandato e que não poderá, por esse motivo, recandidatar-se.

As eleições autárquicas deverão decorrer entre setembro e outubro de 2025.