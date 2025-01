Esquerda critica "Lei Relvas", PSD diz que iniciativa de agregar freguesias foi de Sócrates

As galerias da sala das sessões, na Assembleia da República, estiveram esta manhã repletas de autarcas e de muitos cidadãos que vieram assistir ao debate e à votação que vai criar 302 “novas” freguesias que regressam à situação em que estavam em 2013.

Com o projeto-lei consensualizado entre os seis partidos, PS, PSD, PCP, BE, Livre e PAN, o debate centrou as críticas na chamada "Lei Relvas", que levou à extinção de 1168 freguesias.

O deputado Jorge Botelho, do Partido Socialista, lembrou que essa “reforma foi feita a régua e esquadro sem ter em conta a vontade das populações” e que foi o Governo de António Costa que, em 2021, abriu a porta para o parlamento votar esta desagregação de freguesias, esta sexta-feira.

O PSD não concorda e argumenta que apenas 188 das mais de mil que foram extintas apresentaram agora o processo para a desagregação.

A deputada Olga Freire diz até que a reorganização administrativa não foi o “governo de Passos Coelho que fez”, mas que a iniciativa partiu de José Sócrates.

“Não foi o Governo de Passos Coelho que tomou a iniciativa de fazer uma reorganização administrativa territorial das freguesias, foi o Governo Sócrates que sugeriu à Troika a agregação de freguesias. A reorganização administrativa correu bem. Prova disto é o facto de terem sido agregadas 1168 freguesias e apenas 188 terem sido agregadas e apresentado procedimento especial de reposição”, diz a deputada social-democrata.

À esquerda, o PCP entende que esta lista deve ser aumentada e apresenta mais de 50 propostas de aditamento, porque os comunistas consideram que o Parlamento deve acatar a vontade das populações e dos órgãos locais.

O deputado Alfredo Maia deixou o desafio ao PS e PSD para que sigam a orientação de voto que os seus dirigentes locais tiveram em cada uma das freguesias. “Deixamos o repto, sobretudo ao PSD e ao PS, para que não se desperdice esta oportunidade de repor todas estas freguesias como defendem as populações e os seus órgãos”, pede Alfredo Maia.

Já Jorge Botelho acusa os comunistas de demagogia. “Uma atitude incompreensível e demagógica, para ficar bem com todos e obrigando o Plenário a votar propostas que, na verdade, não deveriam ter sido admitidas pela mesa por uma manifesta ilegalidade”, refere o socialista.

Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, também criticou a "Lei Relvas", considerando que “foi uma lei perversa, porque pretendeu retirar capacidade de luta às populações pelo direito aos serviços públicos” e concorda com o PCP quando diz que todas as propostas devem ser aceites pelo Parlamento.

“A nossa posição é que todas as freguesias que expressaram a vontade popular ao Parlamento têm direito a existir. Não devem ser submetidas a critérios de prazos, não devem ser submetidas a critérios financeiros e muito menos a interesses partidários”, reitera.

No debate apenas a Iniciativa Liberal contestou este projeto e Mariana Leitão acusou todos os partidos de quererem criar mais cargos e aumentar o peso do Estado.

“Mais freguesias significam mais cargos, mais lugares e tudo pago pelos contribuintes. Em vez de termos freguesias mais fortes e organizadas voltamos a uma estrutura pesada e ineficaz”, lamenta a líder parlamentar da Iniciativa Liberal.

Finalmente, o Chega, que criticou o processo legislativo e a escolha desta lista de freguesias, foi desafiado pelos partidos a anunciar o sentido de voto. Depois de muita insistência, anunciou que vai abster-se nesta votação.