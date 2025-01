Pedro Nuno acusa Montenegro de "ofender os portugueses" sobre salário do secretário-geral do Governo

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, considera que o primeiro-ministro, Luís Montenegro, de ofender a esmagadora maioria dos portugueses, ao dizer que o novo secretário-geral do Governo, com um salário de seis mil euros brutos, "vai pagar para trabalhar".

"Eu não sou dos que acha que os políticos ganham pouco. A dimensão salarial é sempre relativa aos salários praticados no país", começou por referir Pedro Nuno Santos, numa conferência de imprensa após uma reunião com representantes do setor da Saúde.



O líder socialista recorda que "o país paga salários baixos" e afirma que "quase nenhum português compreende que se diga que trabalhar por seis mil euros por mês é trabalhar de borla".

"Acho que o senhor primeiro-ministro deve ter mais cuidado com as palavras que usa, porque isso ofende a esmagadora maioria do povo português, porque não consegue sequer vislumbrar o dia em que vai ter um salário de seis mil euros por mês", declarou o secretário-geral do PS.

Na tomada de posse de Carlos Costa Neves, o primeiro-ministro agradeceu o esforço e dedicação do novo secretário-geral em aceitar o convite.

“Vai ter de pagar para trabalhar”, disse Montenegro, considerando que a aceitação do cargo tem custos pessoais e financeiros, já que a remuneração de Costa Neves será inferior às duas pensões e à subvenção vitalícia que aufere.