PSD. Couto dos Santos foi "um dos principais defensores da causa pública"

José Silva Peneda reagiu, esta segunda-feira, à morte de António Couto dos Santos, que foi seu colega de Governo entre 1991 e 1995.

À Renascença, Silva Peneda - que também fez parte do governo liderado por Cavaco Silva nessa altura, ocupando o cargo de ministro do Emprego e da Segurança Social - recorda um companheiro sempre dedicado, muito leal e ativo enquanto ministro adjunto e dos assuntos parlamentares, que acumulou com a pasta da Educação no XII Governo Constitucional.

"Fiquei surpreendido com a notícia. Foi um companheiro dedicado, um homem muito ativo. Foi meu colega, sempre leal, tivemos sempre excelentes relações. Tenho uma excelente impressão da forma como ele trabalhou comigo e com outros colegas na altura, no governo do senhor Cavaco Silva", acrescentou, admitindo estar "sem palavras".

"Só me resta invocar a sua memória e curvar-me perante o seu legado", admite, salientando que o antigo colega "deixou marcas importantes na altura em que fez parte do Governo". "Merece a minha mais sincera homenagem", reitera o ex-ministro.

Marques Mendes "completamente estupefacto" com morte de "bom amigo" e "bom colega de Governo"

Particularmente chocado com a noticia da morte de Couto dos Santos declara-se, igualmente, Luís Marques Mendes, que foi seu colega nos governos de Cavaco Silva durante oito anos.

O antigo ministro adjunto - que também já liderou o PSD - esteve com Couto dos Santos há menos de um mês e recebeu, por isso, com estupefação a notícia da sua morte.

"É um choque por todas as razões. Obviamente ninguém estava à espera. No meu caso ainda é mais um choque porque estive pessoalmente com ele há menos de um mês, numa pequena palestra na Ordem dos Engenheiros e achei-o, de resto, belíssimo, em bela forma e, por isso, isto é uma notícia completamente chocante. É um choque. Estou completamente estupefacto", admite, à Renascença.

Nestas declarações à Renascença, Marques Mendes sublinha que o papel de Couto dos Santos, enquanto governante, se destacou sobretudo nas pastas ligadas à juventude.

"Fomos colegas de Governo entre 1987 e 1993 e eu recordo sempre Couto dos Santos como, primeiro, um bom amigo, e recordo-o também como um bom colega do Governo. Eu acho que ele teve um papel muito importante nos governos do professor Cavaco Silva em várias áreas, mas, sobretudo, destacaria a área da Juventude. Como secretário de Estado da Juventude, primeiro, e depois como ministro da Juventude, ele foi, de facto, um excelente exemplo de ter uma agenda com muita imaginação, com muita criatividade, de mobilizar os jovens e teve, nesse domínio, uma ação particularmente marcante", assegura.