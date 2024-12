Novo aeroporto. Miranda Sarmento promete analisar relatório inicial "ao detalhe"

O ministro das Finanças promete analisar o relatório inicial sobre a infraestrutura do novo aeroporto em Lisboa "ao detalhe".

A ANA - Aeroportos de Portugal entregou esta terça-feira o relatório sobre o desenvolvimento da capacidade aeroportuária de Lisboa.

O Governo aprovou, em maio, a construção do novo aeroporto da região de Lisboa no Campo de Tiro de Alcochete, seguindo a recomendação da Comissão Técnica Independente (CTI).

Em 2025, segundo a proposta de Orçamento do Estado, o Governo vai avançar com a execução de “estudos de base” para sustentar as soluções técnicas na implementação do novo aeroporto.

O executivo estima que o Aeroporto Luís de Camões entre em funcionamento em 2034, mostrando-se menos otimista do que a CTI, que apontava a conclusão da primeira pista para 2030 e um custo total da obra de 6.105 milhões de euros.



Já o ministro das Infraestruturas disse que o relatório com condições da ANA para o novo aeroporto de Lisboa, entregue hoje numa "cerimónia simbólica" na sede do Governo, manifesta a vontade da gestora aeroportuária de continuar a investir no país.

"O relatório manifesta a vontade da ANA de continuar a investir no país, o Governo agora analisará o que foi apresentado", afirmou aos jornalistas, que não tiveram direito a perguntas, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

O presidente do Conselho de Administração da ANA, José Luís Arnaut, e o presidente executivo, Thierry Ligonnière, entregaram hoje a Pinto Luz e ao ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, o relatório inicial com as condições da concessionária para a construção do Aeroporto Luís de Camões, no Campo de Tiro de Alcochete.

O Governo tem agora 30 dias para analisar o documento.