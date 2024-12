Paulo Cafôfo: "É inédito. O governo da Madeira tem 8 pessoas e 5 são arguidas"

O líder do PS Madeira vai votar a favor da moção de censura do Chega. Em entrevista à Renascença, Paulo Cafôfo diz que está a ser coerente porque “nunca deu a mão” a Miguel Albuquerque, ao contrário do Chega que aprovou o programa de governo e o orçamento no verão passado.

Na véspera de o parlamento regional votar a moção de censura, Paulo Cafôfo diz que a situação do governo piorou uma vez que nesta altura em oito membros do governo, cinco são arguidos em casos de suspeita de corrupção, entre eles Miguel Albuquerque.

O líder do PS Madeira, que tem de chegar a um entendimento com vários partidos da oposição, lamenta que todos tenham recusado o convite para uma conversa, porque entende que os partidos responsáveis têm de encontrar “soluções” para acabar com a instabilidade política na região.

Paulo Cafôfo reage ainda à criação de um gabinete de prevenção da corrupção dizendo que é uma fantochada e que não é independente.

Quais as razões que levam o PS a votar a moção de censura do Chega?

O PS não está agora a censurar este governo regional nem Miguel Albuquerque. Este é um governo que vai chegar ao fim, mas que nem devia ter começado. O tempo está a dar razão ao PS quando disse que este governo era muito precário porque a aliança que fez com o Chega era uma aliança condenada.

O Chega que aprovou no verão o orçamento regional…

Nessa altura o Chega, que não tem qualquer credibilidade, deu a mão a Miguel Albuquerque porque deu jeito, e quando não dá empurra.

E o Partido Socialista está a ser coerente, porque nós dissemos "não" a Miguel Albuquerque, "não" ao PSD desde o início. Aliás, votamos contra o programa de governo e o Chega não votou contra.

Mas o Partido Socialista está agora a dar a mão ao Chega …

O Partido Socialista nunca dá a mão a Miguel Albuquerque e nunca mudámos de posição. O PS sempre foi muito coerente e a nossa posição não tem nada a ver com o Chega, mas sim com a censura a Miguel Albuquerque. Repare, agora estamos a falar de uma censura ao governo, mas a situação já existia, porque Miguel Albuquerque, quando se formou este governo, já era arguido e indiciado por oito crimes, entre os quais de corrupção ativa e passiva, e o Chega validou o governo de Miguel Albuquerque.