​PCP admite “dificuldades” e garante não “enterrar a cabeça na areia”

O secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, abriu esta sexta-feira o XXII congresso do PCP reconhecendo “dificuldades” do partido, mas garante que não estão a “enterrar a cabeça na areia”.

“Temos consciência plena das nossas dificuldades, certamente não faremos sempre tudo bem, e estamos longe de enterrar a cabeça na areia”, disse Raimundo durante a intervenção que se prolongou por cerca de uma hora.

O líder comunista destacou que o ponto de partida é a “realidade partidária que temos” e não ”a que gostaríamos de ter” que determinam “medidas que se impõem para ultrapassar insuficiências e avançar”.

Por diversas vezes no seu discurso, Paulo Raimundo pediu ação concreta aos militantes, nomeadamente na divulgação da mensagem do partido, reforço de quadros e reforço da intervenção junto dos trabalhadores e do povo.

“Temos um Partido de que nos orgulhamos, valorizamos a intervenção abnegada deste grande coletivo, mas queremos mais. Os trabalhadores, o povo e a juventude precisam do seu Partido ainda mais forte”, reforçou.

O secretário-geral comunista considerou ainda que há uma “ofensiva anticomunista” em curso que, segundo Raimundo, “se intensificou desde o último Congresso”.



Depois de uma leitura da situação internacional, na qual Raimundo reforçou críticas à União Europeia e à NATO como forças que apoiam a guerra, Paulo Raimundo dedicou ainda parte da sua intervenção aos adversários políticos.

Raimundo começou por considerar que “os primeiros meses deste Governo confirmam o aprofundamento da política de direita”, acusando depois o PS de ser “cúmplice” na aprovação de um “Orçamento que empobrece a vida aos pobres e enriquece a vida aos ricos”.



O congresso do PCP reúne mais de mil delegados até domingo, no Complexo Municipal de Desportos, em Almada.



[notícia atualizada às 12h14]