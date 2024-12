IL defende cobrança prévia dos cuidados de saúde não-urgentes a estrangeiros no SNS

A Iniciativa Liberal (IL) vai recomendar ao Governo que sejam cobrados aos cidadãos estrangeiros os seus custos no SNS antes da prestação dos cuidados de saúde não-urgentes, defendendo também incentivos à cobrança.

Num projeto de resolução apresentado esta sexta-feira na Assembleia da República pelo grupo parlamentar da IL, é recomendado ao Governo que "sem prejuízo da prestação imediata de cuidados emergentes, urgentes e vitais, (...) sejam cobrados, por parte das instituições de saúde, os custos decorrentes e legalmente previstos da prestação dos cuidados de saúde não-emergentes, assim como de fármacos dispensados, no momento prévio à prestação dos mesmos".

"Em alternativa ao pagamento imediato disposto no número anterior, os cidadãos estrangeiros não residentes poderão fazer uso de um seguro de saúde ou acordo internacional, desde que válido em Portugal e aceite pelo SNS", pode ler-se.

A IL defende também incentivos para uma cobrança efetiva, recomendando ao Governo que "a receita decorrente da prestação destes cuidados deverá ser obrigatoriamente cobrada ao particular, ao país de origem ou seguradora, revertendo na íntegra para a ULS que o prestou".

O partido liderado por Rui Rocha pede também que seja promovida "a integração dos sistemas de informação, nomeadamente entre o SNS, AIMA [Agência para a Integração Migrações e Asilo] e AT, que permita o cruzamento de dados e a verificação do estatuto do utente no momento da admissão, por forma a possibilitar a boa cobrança".