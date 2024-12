Presidente da República diz que luta de Mário Soares pela democracia "não acabou" e é "mais urgente do que nunca"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu esta quinta-feira que a luta de Mário Soares pela liberdade e democracia "não acabou" e que não há Europa livre e democrática se "seduzida por projetos ou sonhos ditatoriais".

"A luta de Mário Soares não acabou. A luta pela liberdade não acabou. A luta pela democracia não acabou. A luta por uma Europa livre e democrática não acabou. É mais urgente hoje do que nunca", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Na cerimónia de abertura do Parque Urbano Dr. Mário Soares, no Porto, o Presidente da República defendeu que o centenário do aniversário do antigo Presidente da República, que se assinala a 7 de dezembro, "é um apelo de futuro".

"É preciso continuar a lutar no presente e no futuro pela liberdade, pela qual lutou Mário Soares. É preciso continuar a lutar pela democracia pela qual lutou Mário Soares, é preciso continuar a lutar pela Europa livre e democrática pela qual lutou Mário Soares. Venham os ventos de oeste ou de leste, venham de onde vierem, com propostas, promessas, ingenuidades e ilusões", assinalou.

Marcelo Rebelo de Sousa sustentou ainda que não existem "liberdades limitadas", "democracia iliberais", nem uma Europa "que queira ser livre e democrática que possa de alguma forma ser seduzida por projetos ou sonhos ditatoriais".

"Isso ensinou-nos Mário Soares e isso tem de estar vivo na nossa memória. Este jardim nao é um jardim do passado é do futuro. Mário Soares não é um herói do passado, é um herói do futuro", acrescentou.

À margem da cerimónia, o chefe de Estado a abertura do parque "uma homenagem justíssíma" ao antigo Presidente da República, dizendo que o jardim reflete "tudo o que era Mário Soares".

Na abertura do parque marcaram também presença o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, e a família de Mário Soares.

Também à margem da homenagem, Pedro Nuno Santos considerou a homenagem "bonita e justa", destacando a ligação de Mário Soares ao Porto.

"É uma homenagem bonita que a Câmara Municipal faz a Mário Soares. Estamos muito sensibilizados e reconhecidos com a homenagem que é feita ao nosso maior militante e maior fundador Mário Soares", assinalou.

Já a filha do antigo Presidente da República, Isabel Barroso Soares, relembrou a ligação do pai ao Porto, aos alfarrabistas, gastronomia e famílias da cidade, destacando que Mário Soares era "um homem simples" para quem a liberdade era omo "o ar que respirava" e que "nunca desistiu de lutar por ela antes e depois do 25 de Abril".

Por sua vez, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, considerou que a abertura do parque "é um justo tributo ao estadista português mais reconhecido internacionalmente".

"A cidade do Porto soube retribuir a afeição de Mário Soares, consagrando-lhe grande carinho, admiração e respeito", acrescentou.