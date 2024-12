Raimundo considera "justo" protesto dos bombeiros, mas "não fazia da mesma forma"

O secretário-geral do PCP divide entre forma e conteúdo o protesto desta terça feira dos bombeiros em Lisboa. Paulo Raimundo considera o protesto "justo" e as reivindicações "justas". O líder do Partido Comunista realça que é "justa" a reivindicação pelo "respeito de reconhecimento de categoria nas profissões e pelo aumento dos salários e condições de trabalho".

Aos jornalistas, Paulo Raimundo sublinha, no entanto, que quanto à forma em que decorreu a manifestação não o teria feito daquela forma.

"Se fosse eu a dirigir aquele protesto, certamente que as formas não seriam aquelas", disse. O secretário-geral do PCP afirma que "não queria que a forma desviasse a atenção do que é central, que são os conteúdos".

Paulo Raimundo falava aos jornalistas no Parlamento numa declaração onde recordou os números divulgados esta terça feira pelo INE sobre a pobreza. O secretário-geral do PCP quis defender a proposta do partido sobre o aumento do salário mínimo para os mil euros que vai estar em discussão na próxima semana no parlamento.

Paulo Raimundo destacou que o aumento da pobreza nos mais velhos realça a necessidade de um "aumento significativo" das reformas "e não aquilo que foi consagrado agora". O líder do PCP sublinha que os "salários de hoje são as reformas de amanhã".

Esta terça-feira, o INE revelou que em 2023 o risco de pobreza em Portugal caiu 0,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior, atingindo 16,6% da população. A taxa de risco de pobreza correspondia, em 2023, à proporção de habitantes com rendimentos monetários líquidos inferiores a 7.588 euros (632 euros por mês).