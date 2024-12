PS quer ouvir ministra da Cultura no parlamento sobre "novo rumo" para o CCB

O PS quer ouvir a ministra da Cultura no parlamento sobre o "novo rumo" para o Centro Cultural de Belém (CCB) e as opções políticas do Governo para aquele equipamento, na sequência da exoneração da presidente da fundação.

O requerimento do PS vai ser votado na terça-feira na Comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

O Ministério da Cultura, liderado por Dalila Rodrigues, exonerou, na sexta-feira, a presidente da Fundação CCB, Francisca Carneiro Fernandes, no cargo há menos de um ano, anunciando a nomeação para o cargo de Nuno Vassallo e Silva e justificando a decisão com a "necessidade de imprimir nova orientação à gestão da Fundação CCB, para garantir que a fundação assegura um serviço de âmbito nacional, participando num novo ciclo da vida cultural portuguesa".

No requerimento do grupo parlamentar do PS, no qual é pedido a audição de Dalila Rodrigues "com caráter de urgência", lê-se que os socialistas querem saber em "que nova orientação e rumo irá assentar o CCB, uma vez que no último ano é reconhecido pelo setor, trabalhadores e agentes culturais o impulso que o CCB teve".

"Para tal, muito contribuiu a definição de uma política cultural assente nas artes e na visão de tornar o CCB um palco do país com projeção internacional assente quer na concretização do [Museu de Arte Contemporânea] MAC/CCB, quer pela aposta de aproximar as artes plásticas das artes performativas, com resultados positivos em apenas um ano de implementação, seguindo as diretrizes dos objetivos da direção e conhecidos de todos", defende o grupo parlamentar do PS.

Recordando que as nomeações são uma opção do Governo e que podem "ser assentes em critérios exclusivamente políticos e da responsabilidade da tutela", os deputados do PS entendem que "cumpre aferir o que se pretende para o futuro do CCB e para a política cultural de apoio às artes que fica uma vez mais em causa com as opções que estão a seguidas e que estão a causar inquietação no setor e agentes culturais".