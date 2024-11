PCP acusa Governo de "aldrabice" com dados sobre alunos sem aulas

O PCP considera que os números apresentados pelo Governo sobre os alunos sem aulas são "uma aldrabice". A líder parlamentar dos comunistas, Paulo Santos, acusou esta sexta-feira o Ministério da Educação de comparar realidades diferentes e de não estar a resolver o problema da falta de professores.

"Se me permite a expressão, é uma aldrabice, estamos perante uma aldrabice e uma tentativa por parte do Governo de gerar a confusão e ao mesmo tempo procurar ocultar a real dimensão do problema. Não estamos a comparar os mesmos universos e a mesma dimensão", acusou Paula Santos, em conferência de imprensa na Assembleia da República.

A bancada comunista considera que o Governo "está a procurar mostrar que está a resolver o problema, quando na verdade não está", acusando o executivo minoritário PSD/CDS-PP de ter adotado "medidas avulsas" que "não vão ao fundo da questão" da falta de professores.

Em causa estão dados sobre alunos sem aulas fornecidos pelo Ministério da Educação ao semanário "Expresso", segundo os quais "há 2.338 alunos que ainda não tiveram aulas a pelo menos uma disciplina, o que representa uma diminuição de 90% face aos quase 21 mil que se mantinham nessa situação no final do primeiro período do ano passado".