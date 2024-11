António José Seguro pondera candidatura presidencial

António José Seguro, antigo secretário-geral do PS, está a ponderar avançar com uma candidatura as eleições presidenciais de 2026.

Afastado da política ativa há vários anos, António José Seguro deixou em entrevista à CNN Portugal a porta aberta à possibilidade de entrar na corrida a Belém.

O atual líder do PS, Pedro Nuno Santos, colocou o nome de Seguro no lote de possíveis candidatos e Seguro agora vai entrar em processo de reflexão.

"Neste momento, estou a ponderar porque, naturalmente, depois dessas notícias terem vindo a público e da declaração do secretário-geral do Partido Socialista, várias pessoas têm conversado comigo sobre essa hipótese", declarou Seguro à CNN Portugal.

"São pessoas que eu considero, são pessoas que são referências na sociedade portuguesa e que ouço os seus argumentos. Mas a decisão é minha e em conversa com a minha família", sublinhou o antigo secretário-geral do PS.