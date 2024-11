Falhas no INEM. Montenegro promete plano "muito brevemente"

O Governo prepara-se para apresentar um novo plano para evitar que o país registe novos atrasos no socorro por parte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que podem ter levado a mais de 10 mortes na última semana - apesar de não haver ainda correlação comprovada entre os atrasos e as fatalidades.

O anúncio foi feito esta quinta-feira à noite pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante um discurso feito na Escola Superior de Educação, em Castelo Branco.

“Há um país que pulula todos os dias, apesar dos problemas no INEM, que são graves e que nós estamos a resolver. Vamos resolver porque vamos apresentar um plano muito brevemente. Estamos empenhadíssimos nisso”, revelou o chefe de Governo.

Mas o primeiro-ministro assegurou que “há um projeto muito maior do que esse”, referindo-se ao projeto de “acreditar no nosso país”.