Marcelo convidado a discursar na sessão solene do 25 de novembro no Parlamento

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai discursar na sessão solene do 25 de novembro na Assembleia da República, se aceitar o convite do Parlamento.

A proposta de modelo de sessão solene é muito semelhante à do 25 de abril - conta com honras militares e o hino nacional. Segundo a proposta, os discursos dos grupos parlamentares e da deputada única do PAN serão mais curtos, as flores ainda não estão escolhidas e não serão colocados pendões e colgaduras.

A proposta final de modelo de sessão solene evocativa do 25 de novembro de 1975, citada pela Lusa e que a Renascença confirma, vai ser discutida esta terça-feira em reunião da conferência de líderes.

Esta proposta foi elaborada por um grupo de trabalho designado com o objetivo de gerar um consenso sobre o modelo a adotar para a primeira sessão solene do 25 de novembro, do qual fizeram parte um deputado de cada partido, com exceção do PCP que não indicou qualquer representante.