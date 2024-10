Miguel Albuquerque mantém-se na presidência da mesa do congresso do PSD. Leonor Beleza é a primeira vice-presidente de Montenegro

Além da mesa do congresso do PSD, Montenegro propõe para a liderança do conselho de jurisdição nacional o nome de Ana Paula Martins, atual ministra da Saúde, considerada pelo líder social-democrata como "um dos quadros mais qualificados" do partido. A governante substitui José Matos Correia na presidência do tribunal interno social-democrata. Para o Conselho Nacional, o líder do PSD apresenta os nomes de Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa e conselheiro de Estado, a ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque, Ta ex-deputada Teresa Morais, Álvaro Campos Ferreira e Gonçalo Matias. Rangel e Pinto Luz passam a vogais da direção. Entra Leonor Beleza para primeira vice-presidente da Comissão Política Luís Montenegro anunciou ainda o nome de Leonor Beleza para primeira vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD, lugar que até agora era ocupado por Paulo Rangel. Com a entrada da ex-ministra da Saúde e conselheira de Estado num lugar de destaque na direção no partido, saem todos os atuais vice-presidentes que integram o Governo que passam a vogais.

É o caso de Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, de Miguel Pinto luz, ministro das Infraestruturas e da Habitação ou do ministro da Presidência do Conselho de Ministros António Leitão Amaro. Passa também a vogal da direção o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento. Passam ainda a vice-presidentes do PSD nomes como Rui Rocha, que dirigiu a campanha de Montenegro nas eleições diretas de 2022, Lucinda Damas, presidente da UGT, Alexandre Poço, atual dirigente d abancada parlamentar e ex-líder da JSD, o ex-eurodeputado Carlos Coelho e mantém-se Inês Palma Ramalho, Montenegro justifica a exclusão de governantes do Governo da direção por considerar que "não há vantagem em duplicar o núcleo político do Governo no núcleo político do partido" e que há, "pelo contrário, muitas vantagens em poder ter na Comissão Permanente um conjunto de vice-presidentes cujo perfil, características e capacidade podem ser uma das melhores formas de aconselhamento" do líder.