Governo estuda Prestação Social Única

Anastácio Lopes

17 out, 2024 Lisboa 10:21

Aqui está mais um exemplo a que os políticos recorrem para não subirem salários nem pensões para tirar da pobreza e da miséria quem lá está e os que para lá caminham. Que raio de democracia é esta que após o Regulamento do CSI afirmar perentoriamente que todo o qualquer cidadão com 80% ou mais de incapacidade tem direito ao CSI ao invés do que acontece com os que têm uma percentagem de incapacidade menor do que os 80%, nos quais é tido em linha de conta os rendimentos de quem solicita o CSI, pessoalmente conheço um cidadão DEFICIENTE, com 88% de incapacidade, que de acordo com o Regulamento do CSI tem direito a receber o mesmo, mas que a Segurança Social lhe negou até hoje, ilegalmente. Estou os portugueses a ver para que é que os políticos criam estes subsídios, nunca para tirar da pobreza quem lá está, mantendo e agravando essa pobreza, criando depois mil e um subterfúgios para apenas atribuir tais subsídios a quem quer e nunca aos que a eles têm legítimo direito. É este o Estado de Direito e Pessoa de Bem que Portugal afirma sem sem o provar pela própria Segurança Social?