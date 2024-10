OE 2025. Promotores imobiliários pedem aprovação das medidas para a habitação

A Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII) pediu esta segunda-feira "sentido de Estado" para que medidas da habitação inseridas na proposta do Orçamento do Estado sejam aprovadas, elogiando a intenção de descida do IVA na construção e reabilitação.

"Acreditamos que esta proposta de Orçamento traz confiança ao mercado de habitação, dá os primeiros passos no sentido de começar a ser uma solução para a crise habitacional que vivemos", refere o presidente desta associação, Hugo Santos Ferreira, em comunicado, acentuando que "tem que haver sentido de Estado para que as medidas agora inscritas, sejam aprovadas" e possa ser colocada mais habitação no mercado.

Numa reação à proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), a APPII considera que o documento dá "um passo em frente", ainda que "tímido", na resolução da crise da habitação, destacando a mudança no IVA.

Em causa está uma autorização legislativa, que terá de ser usada ao longo de 2025 (em caso de aprovação do OE2025), para que a taxa reduzida do IVA (6% no continente) seja aplicada a empreitadas de construção ou reabilitação de imóveis de habitação, definidas segundo critérios estabelecidos pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e da Habitação.

Esta autorização prevê ainda que sejam excluídos da aplicação da taxa reduzida do IVA as obras de construção ou reabilitação, total ou parcialmente, de imóveis de habitação cujo valor exceda o "limite compatível com a prossecução das políticas sociais de habitação do Governo".