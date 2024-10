PSD e CDS elogiam Montenegro. IL não vê diferenças entre AD e PS

Os líderes parlamentares do PSD, Hugo Soares, e do CDS-PP, Paulo Núncio, salientaram esta quinta-feira o sentido de Estado do primeiro-ministro por "ceder" ao PS para que o país tenha estabilidade com a aprovação do Orçamento para 2025.

Já o presidente da Iniciativa Liberal criticou a proposta que o primeiro-ministro apresentou ao secretário-geral do PS para a viabilização do Orçamento, considerando que é cada vez mais difícil distinguir a Aliança Democrática (AD) e socialistas.

O líder parlamentar do PSD, numa declaração aos jornalistas, começou por salientar "o sentido de Estado e de responsabilidade" do primeiro-ministro, Luís Montenegro, pela contra proposta que apresentou a Pedro Nuno Santos para se aproximar das exigências do secretário-geral do PS, tendo em vista a viabilização do Orçamento do Estado para 2025.

"De forma muito clara, foi ao encontro das principais preocupações do PS, acolhendo, de resto, propostas concretas do programa dos socialistas. Considero que foi dado um grande passo para que o país possa sair do impasse e reganhar estabilidade com a aprovação do Orçamento", afirmou.

Interrogado sobre a resposta que espera dos socialistas à contraproposta agora apresentada pelo líder do executivo, Hugo Soares fez questão de referir que o PSD "respeitará o tempo de reflexão do PS".

CDS-PP. Evitar a crise política

Pela parte do presidente do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o primeiro-ministro apresentou ao PS "um contra proposta irrecusável".