ONG quer criar observatório de promessas eleitorais em Portugal até final do ano

A organização não-governamental Transparência Internacional Portugal lançou, esta segunda-feira, uma campanha "online" de angariação de fundos ("crowdfunding") para criar um Observatório de Monitorização das Promessas Eleitorais até final do ano.

"Este observatório tem como objetivo principal acompanhar e analisar as iniciativas dos partidos políticos e do Governo, no combate à corrupção, à luz das promessas eleitorais constantes nos programas dos partidos políticos com assento parlamentar", referem os promotores.

O projeto Observatório de Monitorização das Promessas Eleitorais para o Combate à Corrupção foi iniciado através de um levantamento das promessas feitas pelos partidos nas últimas legislativas.

A criação do observatório "exige mais recursos financeiros e o apoio da sociedade civil" e o objetivo da Transparência Internacional é angariar um valor mínimo de 6.000 euros, que será utilizado para a concretização da iniciativa.

O observatório irá "analisar as propostas de combate à corrupção dos partidos políticos e do Governo", comparar os resultados com as medidas da Agenda Anticorrupção anunciada pelo executivo e "criar um plano de ação ajustado a uma dinâmica interpelativa de monitorização e acompanhamento das discussões que serão mantidas entre o governo, os partidos e a sociedade civil".

O observatório pretende ainda "interpelar os partidos políticos relativamente às iniciativas e passos concretos que pretendem dar no cumprimento das respetivas promessas eleitorais" e "criar um portal "online" para registo e monitorização das medidas anticorrupção", referem os promotores do projeto.

Os apoios para a criação podem ser feitos no site e a recolha dos fundos será feita até ao final do mês de setembro.