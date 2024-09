OE2025: "Ninguém sabe o que é que o PS quer"

Não há, no imediato, novidades sobre novas negociações sobre Orçamento do Estado (OE). Segundo o ministro da Presidência, "não há desenvolvimentos" sobre as negociações com os partidos e o Governo continua a aguardar as propostas do Partido Socialista (PS) e dos restantes partidos.



António Leitão Amaro falava aos jornalistas no final do Conselho de Ministros e deixou uma crítica aos socialistas que garantem ter propostas para apresentar, mas até agira não avançaram quais. "Creio que o grande suspense para esse efeito vem da parte do PS, ninguém sabe o que é que o PS quer e é importante, sabendo que o Governo mantém a disponibilidade" para negociar, salientou o ministro.

Mesmo perante as linhas vermelhas definidas pelo PS em torno da redução do IRS e o IRS Jovem, o ministro da Presidência garante que mesmo "dentro" do "caminho de equilíbrio orçamental virtuoso" que o Governo da AD exige, é possível "procurar aproximações, estando disponível para ajustar e negociar as suas próprias medidas e propostas". Para o Governo, segundo Leitão Amaro, "este é o momento de esperar as propostas, em particular do Partido Socialista".

Questionado sobre a eventualidade de eleições legislativas antecipadas na sequência de um eventual chumbo do OE, Leitão Amaro seguiu a linha que tem sido adotada pelo executivo. "O Governo não fala sobre eleições, o Governo só trabalha para um cenário e um cenário apenas. Estamos totalmente focados em que o país tenha um Orçamento aprovado", começou por dizer o ministro.

Num remoque ao PS e também ao Chega, António Leitão Amaro acrescentou que "se há um partido ou dois partidos que não param de falar em eleições, talvez isso diga algo da sua intenção e das suas prioridades". Ainda sem novas reuniões à vista e com o Governo focado na questão dos incêndios, o ministro da Presidência garante que o executivo está "sinceramente e lealmente" disponível "focado em dar ao país um Orçamento".

A condição do Governo para as negociações com os partidos e, em particular com o PS, é a de equilíbrio orçamental. A partir daí, garante Leitão Amaro, há abertura para as medidas da AD "serem discutidas e serem negociadas", deixando uma nova farpa ao PS, após as declarações de António Mendonça Mendes esta quinta-feira no Parlamento.

Segundo o deputado e dirigente socialista "só não haverá aprovação do Orçamento se o Governo não quiser que o Orçamento seja aprovado" e que "se porventura o Orçamento não fosse aprovado, só haverá eleições ou se o Presidente da República quiser ou se o Governo quiser".

Confrontado com estas declarações, Leitão Amaro respondeu que "se alguns que, em vez de apresentarem as suas propostas, em vez de dizerem o que é que querem de medidas, querem falar em eleições, se calhar diz muito deles e diz muito no que é que estão a pensar".





Governo tem tentado contactos "posteriores" às primeiras reuniões com PS

Assim, PS e Governo acusam-se mutuamente de quererem provocar uma crise política à boleia de negociações do OE que permanecem num impasse e a menos de um mês de o diploma ser, obrigatoriamente, entregue no Parlamento. Sendo que, na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, Leitão Amaro deu a entender que o executivo tem tentado marcar novas reuniões com os socialistas.