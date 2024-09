Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de criar ilusão sobre problema da falta de professores

O líder do PS acusou esta quinta-feira o primeiro-ministro de ter "criado uma ilusão" de que resolveria facilmente um problema estrutural e moroso o como o da falta de professores, considerando fundamental "tornar esta carreira mais respeitada e valorizada". "Nós estamos com falta de professores mais do que no ano passado, quando tínhamos 80 mil alunos sem professores. Este ano são cerca de 117 mil e obviamente que é uma realidade que nos preocupa profundamente. O Partido Socialista sempre disse que resolver este problema levava tempo", disse aos jornalistas Pedro Nuno Santos no final de uma visita à Escola Básica e Secundária Ibn Mucana, em Cascais, que escolheu para assinalar a abertura do ano letivo.

Segundo o secretário-geral do PS, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, "no exercício das funções, percebeu que levará muito tempo a resolver este problema", algo que "não dizia há um ano, no início do ano letivo, em 2023, quando disse que se poderia resolver este problema facilmente". "Infelizmente, como acontece com muitos políticos, quando chegam à realidade da governação, conseguem ser mais realistas e assumir um problema", lamentou. Considerando que este "é um problema estrutural e que levará tempo", Pedro Nuno Santos defendeu que "os políticos fazem mal é quando tentam criar ilusões". "E foi criada a ilusão, tal como aliás, este primeiro-ministro e este Governo já tinham feito em relação à saúde, de que este verão com um plano de emergência iria ser melhor do que o ano passado. Foi pior do que o ano passado", criticou.

Segundo o líder da oposição, também na área da educação, o Governo apresentou um plano e disse que "este ano seria melhor do que o ano passado", algo que diz que não aconteceu porque a situação "está a ser pior do que o ano passado". "Temos todos é que assumir aquilo que é um problema estrutural, que levará tempo a resolver. O Governo anterior já tinha adotado muitas medidas, este tomará mais algumas, mas não tenhamos dúvidas que só quando a carreira docente for uma carreira suficientemente atrativa, quando nós tivermos os nossos professores a sentirem-se valorizados e respeitados é que nós também conseguiremos ter uma carreira que seja suficientemente atrativa para que mais jovens queiram ser professores", sublinhou.