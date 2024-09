TAP. Deputados chamam Pinto Luz e Maria Luís Albuquerque sobre privatização

Os deputados da Comissão de Economia aprovaram esta quarta-feira as audições do ministro Miguel Pinto Luz e da ex-ministra Maria Luís Albuquerque sobre a privatização da TAP, mas também de outros ex-governantes como Pedro Nuno Santos e José Sócrates. Em reunião, a comissão parlamentar de economia aprovou requerimentos de vários grupos parlamentares sobre a companhia aérea TAP, desde logo a audição do atual ministro Pinto Luz (PSD), que à data da privatização era secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações, mas também Maria Luís Albuquerque, que em 2015 era ministra de Estado e das Finanças (governo PSD/CDS-PP) e recentemente foi escolhida pelo Governo de Luís Montenegro (PSD) para comissária europeia. Os pedidos de audição incluem outros ex-governantes: o antigo ministro das Finanças (PS) e atual governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, o antigo ministro das Infraestruturas e atual líder do PS Pedro Nuno Santos, o antigo ministro do planeamento e infraestruturas (PS) Pedro Marques, o ex-secretário de Estado das Infraestruturas Sérgio Monteiro (governo PSD/CDS-PP) e ainda antigo primeiro-ministro José Sócrates (PS).

Do lado da gestão da TAP, são convocados o ex-acionista da companhia David Neeleman, o ex-presidente da TAP Fernando Pinto e o gestor Diogo Lacerda Machado (ex-administrador da TAP nomeado pelo Estado, aquando do governo PS). Foi ainda aprovada a audição do ex-presidente da Parpública Pedro Ferreira Pinto. A aprovação destas audições acontece no mesmo dia em que, na Comissão Permanente da Assembleia da República, PSD, CDS-PP e Chega rejeitaram debater o tema da TAP, com a presença do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.