PSD diz ser impossível Neeleman ter comprado a TAP com dinheiro da companhia aérea

O PSD insiste que David Neelman não comprou a TAP com dinheiro da própria companhia aérea porque isso seria uma solução “tecnicamente impossível de existir” e vai chamar o responsável pela Inspeção Geral de Finanças ao parlamento.

O relatório da IGF conhecido nas últimas horas revela que a TAP foi comprada com o próprio dinheiro da companhia aérea, mas de forma legal, usando um esquema que permitiu contornar o Código das Sociedades Comerciais, que impede a cedência de empréstimos ou fundos a um terceiro para que este adquira ações próprias. Segundo o documento, a estratégia era do conhecimento da Parpública e do Governo da altura, liderado por Passos Coelho e com Maria Luís Albuquerque como ministra das Finanças.