"Incêndios não se apagam com achismos". Albuquerque defende combate às chamas na Madeira

O Presidente do Governo Regional da Madeira defendeu este sábado as decisões feitas ao combate das chamas que lavraram na Madeira, ao longo dos últimos 11 dias.

Em conferência de imprensa, Miguel Albuquerque respondeu a eventuais críticas apontando que "incêndios não se apagam com achismos".

As frentes do incêndio que lavra há 11 dias na Madeira estão "substancialmente diminuídas ou são inexistentes", disse o presidente do Governo Regional, indicando que persiste ainda um "foco de potencial reacendimento" na Ponta do Sol.



"Até ao momento, e passados 11 dias, não há qualquer vítima a lamentar, não há qualquer pessoa ferida, nenhuma habitação foi consumida pelo fogo, nenhuma estrutura essencial pública foi afetada, designadamente as centrais hidroelétricas", afirmou o chefe do executivo madeirense.

O combate às chamas foi dificultado pelo vento e pelas temperaturas elevadas, mas não há registo de destruição de casas ou de infraestruturas essenciais.

Os operacionais continuam ainda no terreno para controlar a situação e evitar os reacendimentos.



Alguns bombeiros receberam assistência por exaustão ou ferimentos ligeiros, não havendo mais feridos.

A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio. Miguel Albuquerque acredita que se tratou de fogo posto.