Na Feira do Livro do Porto, Marcelo promete audiência a lesados do BES

"Já falámos com todos os partidos. Precisamos de uma reunião pessoal com o senhor Presidente, uma vez que estamos há dez anos desta luta. Já falamos com todos os partidos, mas é tudo conversa fiada", declarou o porta-voz dos lesados do BES.

O Presidente começou por perguntar se já tinha falado com o partido e com o Governo.

Marcelo Rebelo de Sousa parou para ouvir os lesados com a resolução do Banco Espírito Santos, há dez anos, e foi marcada uma reunião.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou esta sexta-feira a Feira do Livro do Porto e tinha à espera um grupo de lesados do BES.

O BES desapareceu no domingo 3 de agosto de 2014, uma notícia que nesse dia caiu com estrondo, apesar da sucessão de escândalos que vinham sendo conhecidos no BES e em outras empresas do GES.

Segundo cálculos feitos pela Lusa, até agora, a resolução do BES custou cerca de 8.000 milhões de euros aos cofres públicos, resultado sobretudo da capitalização inicial do Novo Banco e das recapitalizações feitas pelo Fundo de Resolução no Novo Banco.

Mas as contas não estão fechadas. Por um lado, o Fundo de Resolução terá de pagar aos credores do BES e terá de assumir eventuais indemnizações decididas pelos tribunais. Por outro lado, numa venda do Novo Banco o Fundo de Resolução e o Estado diretamente ficarão com parte das receitas, valor que se deduzirá aos custos públicos com a resolução do BES.