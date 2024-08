Marcelo diz que ainda não recebeu diploma do Governo sobre suplemento para polícias

A Presidência da República diz que ainda não recebeu nenhum diploma do Governo sobre o novo suplemento para as forças de segurança.

"Não entrou até hoje nenhum diploma do Governo relativo a subsídio a atribuir às Forças de Segurança", refere o gabinete de Marcelo Rebelo de Sousa, em comunicado.

"Logo que dê entrada na Presidência da República, o diploma será promulgado de acordo com as declarações já prestadas pelo Presidente da República", sublinha a nota do Palácio de Belém.

O Governo aguarda apenas a promulgação pelo Presidente da República para processar o pagamento do aumento do suplemento de risco para as forças de segurança, tendo a regulamentação do suplemento sido aprovada esta quinta-feira em Conselho de Ministros, disse o ministro da Presidência, António Leitão Amaro.



O decreto-lei regula o aumento do suplemento de risco, o qual será pago com retroativos a julho e que representa este ano um aumento de 200 euros, no próximo ano um aumento de 250 euros e a partir de 2026 uma valorização de 300 euros.



"Estaremos preparados para fazer o pagamento no processamento entre salários. Exista a promulgação do Presidente da República e estamos preparados para em pouco tempo fazer esse processamento", disse o ministro da Presidência.