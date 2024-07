“Ficaram com os passaportes e impediram-nos de usar os telemóveis”

Sebastião Bugalho chegou na tarde deste sábado a Lisboa, depois de uma longa viagem de ida e volta à Venezuela, sem sair do aeroporto de Caracas. O eurodeputado do PSD integrava uma delegação do PPE que ia acompanhar as eleições presidências deste domingo na Venezuela a convite da líder do maior partido da oposição.

Apesar de não terem o estatuto de observadores das eleições, foi esse o argumento usado pelas autoridades do país para impedirem a entrada desta delegação que integrava três eurodeputados, um senador do PP espanhol, dois elementos do Congresso de Deputados espanhol e ainda duas pessoas de uma ONG ibero-americana.

Em declarações à Renascença, minutos depois de ter chegado a Lisboa, o eurodeputado do PSD conta que ficaram retidos no aeroporto, sem passaporte e sem possibilidade de usar os telefones.

“Fomos transportados para uma sala, confiscaram-nos os passaportes diplomáticos e leram-nos uma proclamação, que recusaram entregar-nos, onde dizem que recusam o nosso estatuto de Observador eleitoral e anunciavam a nossa expulsão do país” relata Sebastião Bugalho.

Mas o eurodeputado acrescenta que esta justificação não faz sentido, porque não estavam como observadores das eleições.