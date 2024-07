Montenegro respeita decisão de Marcelo e pede clarificação a PS e Chega sobre IRS

O primeiro-ministro respeita a decisão do Presidente da República de promulgar vários diplomas aprovados pela oposição, e pediu ao PS e Chega uma clarificação sobre o momento de aplicação do diploma que baixa as taxas do IRS.

Em declarações aos jornalistas, em Luanda, antes de uma receção à comunidade portuguesa, Luís Montenegro não esclareceu se o Governo irá já alterar as tabelas do IRS de modo a que a baixa aprovada no parlamento tenha efeitos ainda este ano.

"Antes de mais nada, é preciso perceber se é mesmo a intenção da Assembleia da República que se faça a alteração das tabelas de retenção na fonte do IRS já a partir de agora. O Governo estará disponível para o fazer", afirmou.

No entanto, avisou, que "as decisões têm consequências".